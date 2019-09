I numeri e la secessione del prosecco

Repubblica racconta oggi una storia curiosa che riguarda il prosecco. Il pianeta Prosecco, dove si spilla il vino da aperitivo che ha cambiato lo stile di vita anche a Londra e a New York, vale 2,5 miliardi all’anno. Fa vivere 16 mila viticoltori, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia ospita 500 cantine. All’improvviso è scosso da un terremoto: la secessione dei produttori-simbolo nella culla storica di Conegliano e Valdobbiadene.

Le rare colline ricamate dai filari, appena indicate dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, contro la sconfinata pianura delle nove province del Nordest che in un pugno di anni si sono appropriate di quasi cinque bottiglie su sei. Per gli enologi la guerra è tra Docg e Doc: l’aristocrazia di 90 milioni di bottiglie e 8500 ettari contro il proletariato di 464 milioni di bottiglie e 24500 ettari. Fino a 2 milioni contro 300 mila euro, il valore a ettaro della terra. Oltre 700, contro 150, le ore di lavoro annuo a ettaro per contadino. «Per questo — dice Loris Dall’Acqua, enologo e gran maestro della Confraternita di Valdobbiadene — un nome generico come Prosecco è superato. Non esprime più un territorio, non racconta le differenze storiche della qualità. Impossibile spiegare al cliente perché beve lo stesso vino per 2 euro, oppure per 20 a bottiglia». La sua cantina, il nome Prosecco, l’ha già eliminato. Adesso però è partita la lettera che ha scatenato la bufera.