I manifestanti che bloccano la tappa del Tour de France: “ci restano solo 989 giorni” | VIDEO

“We have 989 days left” (“ci restano solo 989 giorni”). Queste le parole scritte sulla maglietta delle sette persone incatenate e sedute sull’asfalto che hanno bloccato la tappa del tour de France quando mancavano 35 chilometri al traguardo di Megève.

No hay por qué escandalizarse por la protesta en @LeTour. Aunque sea una estupidez, este tipo de cosas sucede todo el tiempo en cuanto escenario importante haya, a veces impulsado por los propios protagonistas.

Manifestanti bloccano la tappa del tour de France

Alberto Bettiol se li è trovati davanti all’improvviso. Gli attivisti del Climate change hanno usato il fumo colorato per ostruire la visuale ai corridori. Il ciclista italiano ha provato a schivarli, ma poi la direzione della gara ha dichiarato lo stop della corsa e lui si è fermato. Ma qual è il motivo? Queste persone hanno manifestato chiedendo rispetto per il Monte Bianco e la fine per l’uso indiscriminato che l’uomo fa della natura. “Non c’è motivo di essere scioccati dalla protesta a @LeTour. Sebbene sia stupido, questo genere di cose accade continuamente in qualsiasi scenario importante che ci sia, a volte guidato dagli stessi protagonisti”, ha scritto un utente su Twitter. I manifestanti sono stati trasportati ai margini della strada e la corsa è stata ripresa.