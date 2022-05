Il progetto Wonders racconta l’Italia delle meraviglie con i podcast geo-localizzati di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu su Loquis

È stato presentato oggi a Roma, a Palazzo Borromeo, il progetto “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie”. Alla presenza di Dario Franceschini, Ministro della Cultura, Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia, Franco Iseppi, Presidente del Touring Club, Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia e Carlo Bogliotti, AD di Slow Food Editore.

Wonders – che rappresenta l’evoluzione di Sei in un Paese Meraviglioso – si pone l’obiettivo di prendere per mano il viaggiatore in ogni momento della sua esperienza, dalla partenza all’arrivo, «in modo innovativo e personalizzato», come ha sottolineato Roberto Tomasi, AD di Autostrade. E lo fa mettendo a disposizione strumenti digitali e fisici distribuiti sulla rete di autostrade e anche nelle aree di servizio. «Crediamo da sempre che i 3000 chilometri di rete autostradale lungo la Penisola siano elemento cardine dell’accessibilità, oltre che strumento per accompagnare il viaggiatore».

Dalle parole di Massimo Iossa – direttore Marketing, Brand Strategy e Customer Experience di Autostrade per l’Italia – apprendiamo che Wonders è un progetto in costante evoluzione, un ecosistema aperto al contributo dei partner e del pubblico, che presenta diversi elementi originali come i 300 podcast geo-localizzati realizzati da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sulla base delle descrizioni fornite dai partner editoriali, Touring Club Italiano, WWF, Slow Food Italia e la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

La particolarità di questi podcast è che possono essere ascoltati proprio mentre si percorre la rete autostradale, in automatico sulla base della propria posizione, arricchendo così il viaggio con i racconti dei luoghi che si stanno attraversando e guardando con gli occhi. Tutto questo è possibile grazie a Loquis (www.loquis.com), la piattaforma italiana di travel podcasting partner del progetto Wonders, già utilizzata da oltre 500.000 turisti. Basterà scaricare l’applicazione mobile gratuita per iOS e Android, entrare nel canale Wonders , avviare la modalità navigatore e lasciarsi accompagnare dai racconti e dalle voci di Luca e Paolo. Per dirla con le parole di T.S.Eliot, ricordate dal moderatore Andrea Granelli, “è il viaggio, non la meta, ciò che conta”.

Sull’importanza della rete autostradale come veicolo di promozione culturale è intervenuto anche il Ministro Dario Franceschini: «grazie alla piattaforma multicanale da oggi online, Autostrade per l’Italia si dota di uno strumento fondamentale per questa importante finalità». Il territorio italiano sarà valorizzato anche dal calendario di eventi, a disposizione dei viaggiatori, che verrà costantemente aggiornato grazie al contributo degli utenti stessi.