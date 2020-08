I 642mila che ancora aspettano la Cassa Integrazione

Sono ancora 642mila i lavoratori che aspettano la Cassa Integrazione. Repubblica fa sapere oggi che è la stessa relazione tecnica all’ultimo decreto 104 – in vigore dal 15 agosto – a confermarlo, dando conto dei beneficiari le cui aziende hanno spedito all’ Inps il famoso SR41, il documento con l’Iban dei lavoratori. Esaurite le pendenze di marzo e aprile, restano ancora 102 mila dipendenti senza la cig di maggio. A cui aggiungerne oltre mezzo milione di giugno e luglio. Totale: quasi 642 mila pagamenti in sospeso.

C’è poi la questione del “magazzino”: le domande che l’Inps non ha né accettato, né respinto, né annullato, ma semplicemente in attesa di essere esaminate. Qui siamo a una fase precedente all’SR41: se Inps non autorizza o boccia la domanda, l’impresa resta nel limbo. Non può inviare quel documento con gli Iban né ripresentare l’istanza. Ebbene, al 29 luglio – secondo i dati visionati da Repubblica – ci sono 151 mila domande in giacenza, per un totale di oltre 2 milioni di beneficiari, in base a una proporzione della stessa Inps (ogni domanda riguarda più di un lavoratore). Fatte le somme, l’Inps deve ancora staccare 2,6 milioni di assegni: non si tratta esattamente di 2,6 milioni di lavoratori perché in molti casi a uno stesso lavoratore spetta più di una mensilità di cassa. In ogni caso, un numero considerevole che ripropone il tema della riforma della cassa integrazione, a cui lavora il tavolo tecnico dei cinque professori nominati l’8 luglio dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. Se ne riparlerà il 7 settembre all’incontro tra Confindustria e sindacati.