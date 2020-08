Ci sono 183 nuovi casi di contagio di Coronavirus in Veneto elle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36).

I 183 nuovi contagi in Veneto

Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5). L’indice di contagio in Veneto è attualmente uno dei più alti d’Italia anche se è in discesa rispetto alla scorsa settimana. Ieri l’esito del terzo tampone su migranti e operatori del Centro di accoglienza situato all’interno dell’ex Caserma Serena di Casier effettuato dall’Aulss 2 Trevigiana ha decretato che i positivi sono 244, di cui 11 operatori. I negativi sono 47 (18 tamponi sono da riprocessare). Complessivamente ieri erano state sottoposte a test 309 persone, delle quali 284 ospiti e 25 operatori. I risultati del nuovo screening, fa sapere l’Aulss 2, ” non comporteranno alcuna modifica all’interno della struttura, dove tutti i migranti resteranno in quarantena”. Due positività sono emerse, ad ora, tra i contatti in ambito lavorativo dei migranti dell’ex Serena: complessivamente circa 130 le persone che sono state sottoposte a tampone.

Nelle Marche invece sono 21 i casi di positività nelle ultime 24 ore: 20 nel percorso nuove diagnosi e uno nel percorso screening per il focolaio di Montecopiolo. Lo fa sapere il Gores. Nell’ultima giornata testati 1.049 tamponi (595 nel percorso nuove diagnosi e 454 nel percorso guariti). I positivi sono 20 nel percorso nuove diagnosi: 12 della provincia di Pesaro Urbino, cinque della provincia di Macerata, uno della provincia di Ascoli Piceno e due provenienti da fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, operatori sanitari, contatti di casi positivi e casi di contatto domestico. Nel percorso screening Montecopiolo sono stati effettuati due tamponi e registrato un caso positivo.