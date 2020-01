I 120 richiedenti asilo licenziati dal decreto Salvini

120 richiedenti asilo e titolari di permessi provvisori di protezione umanitaria perdono il lavoro da magazziniere o autista o camionista presso una delle più grandi aziende di logistica italiana, la Number 1 Logistic di Parma, per effetto del decreto sicurezza. Quel contratto regolare, uno stipendio da 1.000 a 1.200 euro, spiega oggi Alessandra Ziniti su Repubblica, sfuma:

L’ingegnere Renzo Sartori, presidente della Number 1, gruppo da 4.000 dipendenti, e vicepresidente nazionale di Assologistica parla da imprenditore: «Quello che mi auguro è che non se ne faccia una questione di lotta politica, che si abbia il coraggio di affrontare un problema che può e deve essere risolto. Io non dico che chiunque deve essere integrato ma dare la possibilità di imparare la lingua, entrare in un percorso formativo e avere un posto di lavoro, e dunque di rimanere in Italia a chi riesce, è una cosa da cui lo Stato avrebbe tutto da guadagnare, anche in termini di contributi pensionistici. Parliamo di un miliardo all’anno, non di bruscolini».

Conviene allo Stato e conviene alle tantissime aziende italiane che, come la Number 1, faticano a trovare personale italiano. «Adesso ci toccherà cercare sul mercato locale e francamente sarà un problema trovare gente disposta a fare questi lavori semplici. La nostra idea di investire sulla formazione dei richiedenti asilo è nata proprio per necessità, per l’impossibilità di trovare risorse sul territorio. Siamo andati negli Sprar a cercare richiedenti asilo e abbiamo investito, insieme ai nostri partner, un bel po’ di soldi, soldi buttati alla luce di come si sono messe poi le cose», osserva amaramente Sartori.