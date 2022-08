Hillary Clinton difende Sanna Marin…ballando

Solo una foto, e poche parole, ma il messaggio di Hillary Clinton a sostegno di Sanna Marin è chiarissimo. La premier finlandese negli ultimi giorni è stata travolta dalle critiche per alcuni video che la ritraevano ballare e cantare. E così l’ex segretario di stato Usa ha pensato bene di esplicitare pubblicamente il suo punto di vista sulla vicenda con un tweet.

Hillary Clinton Sanna Marin, la difesa dell’ex segretario di stato USA

Il messaggio social, rilanciato dalla premier finlandese che l’ha ringraziata, recita: “Continua a ballare, @marinsanna”, e nel tweet compare una foto che immortala Hillary Clinton danzare. “Questa sono io a Cartagena, dove ero per un incontro da segretario di stato”, spiega la Clinton citando poi Ann Richards quando diceva “Ginger Rogers ha fatto tutto quello che Fred Astaire ha fatto. Lo ha fatto un passo indietro e sui tacchi alti”

La bufera su Sanna Marin per i video in cui balla

Sanna Marin è finita nel tritacarne mediatico per via di alcuni video e fotografie che l’avevano immortalata mentre partecipava a una festa domestica a casa di amici. Si è sottoposta a un test anti-droga (risultato negativo) per dimostrare all’opinione pubblica finlandese e internazionale di non aver assunto droghe. Poi una nuova polemica per una foto di due influencer in quasi-topless nella residenza ufficiale destinata alla prima ministra. E così la premier, in lacrime, ha difeso il suo diritto a divertirsi, prendendo la parola sul palco di un evento organizzato dai socialdemocratici a Lahti:

“Sono umana. E anch’io a volte desidero luce e divertimento. È privato, è gioia ed è vita. Non ho lasciato nessun compito da svolgere. E non lo farò. Perché passerà. Insieme dobbiamo rendere questo paese più forte” Forza Sanna Marin!pic.twitter.com/0qZ0s3osRS — Pietro Raffa (@pietroraffa) August 24, 2022

Ecco le parole con cui ha argomentato le sue ragioni: