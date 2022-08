Sanna Marin balla a una festa privata e finisce in un mare di polemiche | VIDEO

La giovanissima premier finlandese Sanna Marin, 36 anni, è stata travolta dalle polemiche dopo la diffusione sul web di un video che la ritrae in veste informale mentre si scatena in balli a favore di telecamera ad un party. Le immagini in questione sono state con tutta probabilità condivise su Instagram da un’amica di Marin, ma ancora non è chiaro a quale periodo risalgano. Quel che è certo è che i giornali finlandesi (e non solo) hanno ripreso quel filmato, che presto si è trasformato in motivo di dibattito e polemiche.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

