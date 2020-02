Guido Guidesi: il deputato della Lega in quarantena a Codogno

Guido Guidesi, deputato della Lega e sottosegretario ai rapporti con il Parlamento nel Conte 1, giovedì sera, terminati i lavori parlamentari, è tornato nella sua Codogno, dove vive con la famiglia. Ma alle prime ore dell’alba è scattato l’allarme. E anche il panico nella cittadina. «Ognuno di noi, nei singoli ruoli istituzionali, sta lavorando e dando una mano per affrontare l’emergenza che stiamo vivendo», dice a Il Messaggero – e ribadisce in serata su Facebook. «Sto bene», continua ancora il parlamentare, molto vicino a Giancarlo Giorgetti.

E a proposito dell’emergenza aggiunge: «Nell’affrontarla tutta la nostra comunità, me compreso, ha il dovere di rispettare le indicazioni delle autorità sanitaria e di sicurezza. L’unico mio pensiero è per la nostra splendida comunità e soprattutto per chi sta soffrendo».