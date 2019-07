Così Beppe Grillo salva Toninelli per il no alla Gronda

Danilo Toninelli è in bilico: la Lega continua a chiedere la sua testa e anche nel MoVimento 5 Stelle non lo si guarda con grande simpatia. Ma Luigi Di Maio lo salva, per ora, per un motivo ben preciso: c’è Grillo che lo difende. E lo difende perché ha detto no alla Gronda di Genova, spiega oggi La Stampa in un articolo a firma di Ilario Lombardo:

Il capo politico, però, fa leva su una ragione particolare quando spiega di non poterlo toccare. E l’ha confessata ai più stretti collaboratori: «A Beppe va bene per come si sta comportando sulla Gronda, come faccio a chiedergli un passo indietro?». Il leader ieri gli ha ribadito la sua fiducia ed è costretto a farlo, a parte per la necessità di difendere d’ufficio un proprio uomo quando è sotto attacco della Lega, anche perché in questo momento a Di Maio Toninelli serve contro Autiostrade per l’Italia.

Dopo la debacle sulla Tav, gli copre il lato dei movimentisti più ostili. Ieri alle 19.30, è partita la lettera che dà il via libera all’Alta velocità, siglata da un dirigente del Mit dopo aver sentito la segreteria del presidente del Consiglio. Grazie a questo espediente il ministro ha potuto non apporre la sua firma ma non si è dimesso. Toninelli tra molti attivisti passa per essere un irriducibile, un martire «del sistema» perché si è battuto contro la Tav e perché continua sostenere la revoca della concessione ad Autostrade.