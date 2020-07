Il nuovo messaggio alla nazione grillina di Beppe

Ilario Lombardo su La Stampa oggi parla di un nuovo messaggio alla nazione pentastellata che Beppe Grillo ha in preparazione per le elezioni regionali, che potrebbero rappresentare una disfatta per il governo giallorosso se a vincere sarà ancora, e largamente, il centrodestra, dopo il pericolo scampato in Emilia-Romagna:

Al netto della sua imprevedibilità, quello che nel governo sanno è che Grillo – forse addirittura da Roma – manderà un messaggio che potrebbe dare una svolta alle estenuanti trattative sulle Regionali di settembre, per le quali Pd e M5S faticano a creare un progetto comune. Le conseguenze di una sconfitta potrebbero essere disastrose per il governo nazionale. Questa è la posta in gioco e il comico ce l’ha ben presente. Anche perché gliel’ha spiegata Giuseppe Conte, e in qualche modo pure il leader dem Nicola Zingaretti, il quale, secondo fonti del M5S, avrebbe avuto contatti con Grillo.

La disfatta sarà quantificabile in regioni. Dato per inarrivabile il Veneto, dove il leghista Luca Zaia si gioca il trionfo bulgaro, e date per vinte Toscana e Campania che il Pd già governa, restano in bilico Marche, Liguria e Puglia. Sono le tre regioni dove i dem chiedono il soccorso del M5S. Perderle tutte vorrebbe dire mettere in discussione la segreteria di Zingaretti. Anche per questo il leader del Pd ha chiesto e ottenuto da Conte un appello a favore dell’intesa che ha fatto innervosire una parte del mondo grillino. Ma lo stesso si attende da Grillo.

In ballo c’è anche la regione del comico genovese, la Liguria da cinque anni in mano al centrodestra. E dove Pd e M5s stanno provando da mesi a convergere su un candidato condiviso. Le chance per il giornalista Ferruccio Sansa si sono assottigliate, ma Crimi in queste ore ha fatto sapere di voler comunque «chiudere un accordo». Con la benedizione di Grillo tutto potrebbe essere più semplice.