Beppe Grillo pronto a un nuovo M5S “progressista”

L’approccio di Grillo al nuovo evo è cambiato. «Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari». Per questo, sostiene oggi Andrea Malaguti su La Stampa, Beppe è pronto a dar vita a un nuovo MoVimento 5 Stelle a tinte progressiste:

Due le linee guida da trasmettere anche al Pd. La prima segnala un orizzonte da imporre nelle scuole e nelle università. Una forma sempre più necessaria di gretathunberghismo, ovvero di ambientalismo spinto. «Se insegnate alle persone soluzioni basate sulla natura, allora vorranno solo soluzioni basate sulla natura L’ambiente è la chiave di volta lavorativa, economica e sociale». La seconda segnala invece un pericolo (e un’opportunità) con cui deve fare i conti la nascitura classe dirigente Verde Futuro.

«E’ il sistema globale informatico che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l’ordine naturale delle cose, oggi. Questa è l’atomica e sub-atomica e galattica struttura delle cose. Non esiste l’Italia, non esiste la democrazia. Esistono solo Atlantia, Aple, Alphabet, Microsoft, Gp Morgan e Nestlè. Sono queste le nazioni del mondo». Il patrimonio di algoritmi e big data e le leve della sharing economy capaci di tramutare in oro ogni singolo respiro di pochissimi inarrivabili eletti, deve trasformarsi nella base di una organizzazione mondiale che non lasci più indietro nessuno. E anche se Grillo lo dice con indolenza, come un attore che recita una parte in una vecchia commedia, non c’è nulla in cui creda di più.