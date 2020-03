GoFundMe e il business delle donazioni per il Coronavirus

GoFundMe è una azienda nata nel 2010 in California che permette, con pochi click, di lanciare iniziative di raccolta fondi. Negli Stati Uniti viene usata per gli obiettivi più diversi, non soltanto non profit. C’è chi chiede aiuto per pagarsi le vacanze e chi perché non è in grado di affrontare le spese mediche. In Italia, durante l’emergenza Coronavirus , è diventata il veicolo principale per donare soldi alle strutture sanitarie in prima linea. Anche Chiara Ferragni e Fedez l’hanno usata per una campagna a beneficio del San Raffaele.

Ma, spiega oggi Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, non c’è soltanto questo da segnalare, ma anche che l’azienda è controllata da fondi di venture capital, raccoglie somme in Irlanda dove si pagano meno tasse e trattiene molti dati preziosi dei suoi utenti:

La beneficenza ha sempre avuto costi amministrativi e raccogliere soldi perle cause più nobili comporta spese che assorbono parte delle donazioni. La differenza è che di solito sono enti non-profit a sostenere tali costi (l’Unicef, l’Airc per la ricerca sul cancro…). Anche se questa informazione non la troverete da nessuna parte sul suo sito, GoFundMe è invece un’azienda tradizionale, una start up californiana nata per fare soldi offrendo un servizio utile, perché centralizza le raccolte fondi e riduce i costi per gli utenti. È basata a Redwood City, in California e ha meno di 30 dipendenti. Nata dieci anni fa da un’idea di Andy Ballester e Brad Damphousse, GoFundMe è una start-up matura, controllata da fondi di venture capital. Nel 2017 ha anche acquisito un concorrente, CrowdRise, diventato il ramo Charity dell’azienda, che offre servizi di raccolta fondi agli enti non-profit.

VISTO CHE GOFUNDME è u n’azienda, quindi, è lecito chiedersi dove paghi le tasse. L’unica risposta chiara sembra essere: non in Italia. Tra le condizioni di servizio nel sito in italiano si legge che “Se sei un Utente che si trova al di fuori degli Stati Uniti ma non in Australia, il tuo contratto è con GoFundMe Ireland, Ltd., 70 Sir John Rogersons Quay, Dublin ”, cioè in Irlanda, lo Stato in cui tutte le multinazionali cercano di far confluire i propri ricavi per tenerli al riparo dal fisco più esigente degli altri Paesi Ue.