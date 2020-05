Gli svergognati che sputano bile sulle parole di Mattarella per la morte di Ezio Bosso

L’account Twitter del Quirinale ha pubblicato un tweet in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella commemora la morte di Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d’orchestra deceduto a 48 anni: “Sono rimasto molto colpito dalla prematura scomparsa del maestro Ezio Bosso. Desidero ricordarne l’estro e la passione intensa che metteva nella musica, missione della sua vita, e la sua indomabile carica umana”.

In pochi minuti l’account si è riempito di una serie di reply che accusano Mattarella di non essersi abbastanza dispiaciuto per qualcos’altro, ovvero “l’Italia”, gli “imprenditori suicidi”, un “popolo destinato alla miseria”; altri dicono che Mattarella è una “persona infame e collusa” mentre altri lo esortano a vergognarsi, possibilmente al plurale. E c’è anche chi contesta la definizione per Bosso: “Maestro un paio di palle”.

Poi c’è anche chi, come @flayawa, si chiede come mai Mattarella non si dica “colpito” dal suicidio di un barista che ha lasciato moglie e tre figli.

Naturalmente, visto che ha parlato il Quirinale, nei commenti non poteva che riunirsi all’istante un grande numero di costituzionalisti:

E poi c’è @ausoloda che invece sapeva benissimo che Ezio Bosso stava morendo perché era malato e quindi secondo lei il Quirinale non ha avuto ritegno nel “vestirsi di ipocrisia” con le sue condoglianze. Una delle frasi di Bosso che in queste risuonano di più, insieme alla sua musica immortale, è questa: «La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme». Per fortuna che non si riferiva a Twitter.