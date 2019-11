Gli esami diagnostici dal medico di base sono in arrivo. L’idea di dotare i medici di famiglia di strumentazione per monitorare il cuore, oppure per valutare alcuni problemi respiratori, così come è previsto dall’articolo 55 della legge di bilancio in attesa di approvazione, potrebbe essere utile anche per seguire il percorso di cura dei più piccoli. Spiega oggi Il Messaggero:

La Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp) ha richiesto al Ministero e alle Regioni di completare la Legge di Bilancio prevedendo un investimento nell’ambito organizzativo dell’intero setting delle cure primarie. L’obiettivo che si spera di ottenere è la diminuzione degli accessi impropri per le visite specialistiche o al Pronto Soccorso, con un risparmio di costi e una riduzione di ricoveri. In questo modo, spiega il presidente della Fimp Paolo Biasci, «si potrebbero assicurare interventi assistenziali, in ambito di rapporto fiduciario, indispensabili a garantire a bambini e adolescenti, analogamente ed in modo spesso più efficace dei pazienti adulti, una risposta immediata ed adeguata ai bisogni di assistenza». La legge di bilancio prevede che ai medici di base vengano assegnati delle apparecchiature sanitarie per effettuare elettrocardiogramma, holter cardiaco, retinografia, polisonnografia, e anche per fornire servizi di tele-care, tele-Health, tele-monitoraggio, teledermatologia. I pazienti che avranno bisogno di questi esami potranno così rivolgersi direttamente al proprio medico, senza dover attendere per mesi in lista di attesa.

I fondi stanziati per i nuovi dispositivi, che saranno acquistati dalle Aziende sanitarie, sono pari a 235.834 euro e dovrebbero bastare per circa 46.243 medici di medicina generale, il 30% dei quali operano in ambiti isolati. Ci sarà dunque un investimento unitario pari a 10mila euro per studio medico, per un costo totale pari a 138.730 euro; e di circa 12mila euro per quelli aggregati, per un costo totale di 97.104 euro.

