Tutti i furbetti del reddito di cittadinanza (beccati finora)

Ci sono 44mila persone che avevano il reddito di cittadinanza ma poi l’hanno perso. Magari perché hanno trovato un lavoro. Oppure perché guadagnano un po’di più e non rientrano nei limiti fissati dalla legge. E poi ci sono quelli a cui è stato ritirato perché beccati in flagranza di reato. Racconta oggi Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera che secondo l’Ispettorato generale del lavoro, sono 185 le persone che finora hanno incassato il reddito di cittadinanza ma non ne avevano diritto.

Perché lavoravano in nero, come il nostro addetto al mercato rionale di Erba. O perché il loro lavoro era non solo in nero ma anche criminale, come il contrabbandiere siciliano o lo spacciatore napoletano. La classifica, però, è parziale. I dati dell’Ispettorato si fermano a fine giugno. E quindi riguardano solo il primissimo pezzo di vita della riforma voluta dal governo di Lega e Movimento 5 Stelle, partita ad aprile. Per i mesi successivi bisogna spulciare qua e là tra le pagine dei giornali. Sommando dati ufficiali e notizie sparse, si arriva in tutto ad almeno 300 casi.

Considerato che a prendere il reddito sono poco più di un milione di persone, la percentuale dei truffatori è vicina allo zero assoluto. Lo 0,03%, per essere precisi. Nulla di paragonabile rispetto all’intero fenomeno del sommerso che secondo l’Istat riguarda 3 milioni e 700 mila persone e copre il 12% del nostro Pil, cioè della ricchezza prodotta in Italia. Ma c’è un ma. I truffatori scovati finora sono il risultato di quella che viene chiamata pesca a strascico. Non si cercavano in modo specifico persone che imbrogliavano sul reddito di cittadinanza. Li hanno trovati facendo controlli di altro tipo, sul lavoro nero, sullo spaccio di droga, sul contrabbando. Ma le cose stanno cambiando.