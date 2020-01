Gli audio delle telefonate del Russiagate

Il caso Savoini è a un punto di svolta: il Fatto Quotidiano scrive oggi che i pubblici ministeri che indagano sono in possesso delle registrazioni audio di alcune telefonate di Gianluca Meranda, l’avvocato d’affari che faceva parte della trojka in trattativa all’Hotel Metropol. Il professionista aveva infatti l’abitudine di registrare le conversazioni e queste sono rimaste nel suo cellulare sequestrato:

I magistrati di Milano, che indagano per corruzione internazionale, stanno studiando i contenuti dei cellulari sequestrati nel luglio scorso. Si tratta degli smartphone in uso ai tre indagati dell’indagine: Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini, nonché uomo della Lega per i rapporti con la Russia, Gianluca Meranda, avvocato d’affari, ex massone e Francesco Vannucci, toscano, consulente bancario, ex politico locale del Pd. Ma è soprattutto su Meranda che si concentra l’attenzione dei magistrati. Il professionista, già consulente della banca d’affari londinese Euro-Ib e per questo, emerge dall’inchiesta, in contatto con Eni, aveva l’abitudine, secondo i pm, di registrare le telefonate.

Il dato non è di poco conto. I file scaricati e poi trascritti sono molti. I magistrati li stanno ascoltando.Quale sia il contenuto, al momento, resta un omissis. Quale interlocutore ha registrato Meranda? Anche Salvini? Al momento il capo della Lega non è indagato. Di certo, però, il 17 ottobre 2018, il giorno prima del Metropol, Salvini era a Mosca per un convegno organizzato da Confindustria Russia. Lo stesso giorno vedrà il suo omologo russo, Dimitry Kozak, con deleghe per l’energia. L’incontro dell’ex capo del Viminale, non annotato nell’agenda ufficiale, si tiene nello studio dell’avvocato Vladimir Pligin, professionista vicino a Putin.