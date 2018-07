Giuseppe Conte riappare! È vivo e Di Maio dice che sta bene

Giuseppe Conte riappare, è vivo e sembra persino che stia bene. Il prestanome del Consiglio oggi ha rilasciato un’intervista alla Stampa, che nei giorni scorsi si era chiesta dove cavolo fosse finito il premier designato da Salvini e Di Maio per il governo del cambiamento. L’Avvocato del Popolo, a colloquio con Andrea Malaguti, ha assicurato che nell’esecutivo va tutto bene e il rancio è ottimo e abbondante:

E’ vero che in passato votava a sinistra?

«In passato ho votato anche a sinistra, prima di rimediare la delusione, come molti italiani».

Salvini sta seguendo una sua agenda personale o quella del governo?

«Salvini non è solo componente del Consiglio dei ministri ma anche leader di uno dei due partiti di maggioranza. E’ normale che abbia molteplici occasioni di comunicare il suo pensiero politico. Ma sulle questioni più rilevanti lui si è sempre confrontato e coordinato con me, proprio al fine di evitare che la sua agenda possa venire in urto con l’agenda di governo».