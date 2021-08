Giuseppe Conte e quella strana idea del “dialogo” coi talebani

Giuseppe Conte era l’unico a non aver parlato della crisi in Afghanistan e tanto era bastato per intercettare le critiche di tutto il paese. Da leader del partito di maggioranza relativa in Parlamento non è consentita l’astensione su questo genere di discussioni. Poi oggi, durante un punto stampa a Salerno, è finalmente intervenuto sul tema. “E’ prioritario assicurare la possibilità dei corridoi umanitari per coloro che hanno collaborato con le forze occidentali… L’Occidente ha un impegno morale a mettere in sicurezza queste persone”. Un discorso che forse punta dichiaratamente al podio dei meno opportuni di questi giorni. Senza la velleità di raggiungere Joe Biden, sia chiaro. “Serve un dialogo serrato con i talebani, incalzarli sul rispetto dei diritti umani”, ribadisce l’ex premier.

Conte apre ai talebani: “Dialogo serrato, a parole atteggiamento abbastanza distensivo”. Intanto oggi si registrano due morti