Giuseppe Conte e il governo con la Lega senza Salvini

Oggi Maddalena Oliva e Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano intervistano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che dice di essere sicuro che il suo governo arriverà alla fine della legislatura e consiglia agli italiani di prenotare le vacanze anche se c’è l’emergenza Coronavirus: “Confido che l’epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo. Sarebbe bello, per aiutare il settore duramente colpito del turismo, che tutti gli italiani passassero le ferie in Italia”. Ma ci sono anche un paio di domande e risposte molto divertenti. La prima è quella sul governo con la Lega senza Salvini:

Lei ha un feeling col presidente veneto Luca Zaia, che ormai la insidia come gradimento e popolarità. Lo rifarebbe un governo con la Lega se a guidarla fosse Zaia e non Salvini?

Abbiamo un buon rapporto, di correttezza istituzionale. Ma mi tengo stretto questo governo. L’esperienza con la Lega l’ho già vissuta. Basta così, grazie.

E la seconda è quella su Salvini e la BBC:

La Bbc ha posto Salvini sul podio dei leader più inclini a diffondere fake news.

Cosa non si fa per essere citati dalla Bbc…

Infine, due promesse importanti su MES e Recovery Fund: