Giuseppe Conte che deve diventare Super Pippo

Giuseppe Conte deve diventare Super Pippo. Il consiglio è di Matteo Renzi che glielo fa recapitare attraverso Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Il ragionamento parte dal fatto che se cade Conte si va a votare e nessuno della maggioranza vuole andarci:

E quindi le urne, secondo il retroscenista del Corriere, non sono all’orizzonte:

Morto politicamente, il bipolarismo resuscita per via giudiziaria in Parlamento. E le ultime vicende di cronaca lasciano supporre che le toghe — più o meno volutamente —stiano tornando a dettare l’agenda. Quella del governo è ancora da sistemare: ne parlano tutti nelle ultime settimane ma nessuno ancora l’ha definita. «È che a fine anno le agende vanno forte…», ironizza il viceministro pd all’Economia Misiani. In attesa di vedere se Conte si trasformerà in «Super Pippo», la stabilità è la risultanza di un’assenza: tolte le urne — a cui mira solo Salvini — non si scorgono al momento soluzioni alternative.