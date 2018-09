Giovanni Tria e i viceministri ancora senza deleghe

Forse sono un tesssoro troppo prezioso per darle in giro, forse il problema è che proprio non si fida: in ogni caso Giovanni Tria ieri non ha portato nel consiglio dei ministri il provvedimento che serviva a dare le deleghe a Laura Castelli e Massimo Garavaglia, i due viceministri che la maggioranza gialloverde gli ha appioppato ma che non sembrano a lui graditissimi. E c’è da dire che Tria è in qualche modo ricompensato con la stessa moneta, visto che Annalisa Cuzzocrea su Repubblica racconta come i grillini si siano messi a fare la guerra con i funzionari del Tesoro:

Il complottismo non è materia nuova in casa M5S. Così, la serie di «no, non si può fare» che i ministri si sentono dire quando cercano risorse per la manovra che vorrebbero suona alle loro orecchie come una sorta di inerzia del sistema da abbattere a tutti i costi. La richiesta di 10 miliardi di euro per far partire il reddito di cittadinanza almeno nel secondo semestre del 2019 è considerata dal presidente del Consiglio Conte e dal capo politico Di Maio come più che accettabile.

Addirittura cauta. «Renzi i 10 miliardi per gli 80 euro li ha trovati in poche settimane», si è infuriato il vicepremier in una delle riunioni con chi tratta per lui ai tavoli tecnici del ministero. «Perché mai a noi non li concedono? Non è accettabile».