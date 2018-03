Il giornalista e il regalo di Virginia Raggi alla moglie per il suo compleanno

Gianluca Semprini, ex volto di SkyTg24 poi passato alla Rai non senza polemiche, ha pubblicato su Facebook questo video per ringraziare ironicamente la sindaca Virginia Raggi del “bel regalo” fatto alla moglie per il compleanno: i due stavano andando a cena fuori per festeggiare quando hanno incontrato anche loro quello che i romani incontrano tutti i giorni: una bella buca.

Per questo, raccontano Gianluca e Valentina mentre sono in metropolitana, hanno dovuto rinunciare all’uscita e tornare mestamente a casa: «Ci si è rovinata la serata, saltata la cena, saltato tutto. Grazie per questo regalo e per questo compleanno, Virginia!». Chissà, forse il rito del Divino Otelma contro le buche avrebbe potuto salvare la serata!