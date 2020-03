Giorgia Meloni vuole un militare contro il Coronavirus

“Vogliamo i colonnelli” era il titolo di un vecchio film di Mario Monicelli in cui nell’Italia degli anni Settanta, un deputato di destra, Giuseppe Tritoni, spalleggiato da un pugno di colonnelli, progetta un golpe. Il Ministro degli Interni, però, viene a conoscenza del piano e ne approfitta. Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata alla Stampa rinverdisce la tradizione invocando un militare come commissario per l’emergenza Coronavirus:

Ha presente cosa significa in termini economici chiudere tutto?

«È chiaro che non bastano 7,5 miliardi e nemmeno 10. Noi abbiamo indicato almeno 30 miliardi. Se chiudi tutto, tranne la filiera alimentare e magari le aziende che devono consegnare all’estero, ovviamente devi ristorare tutti, con il rinvio di adempimenti tributari, versa Nel frattempo non è possibile far passare alla chetichella il Mes, il meccanismo del fondo Salva-Stati menti, contributi e mutui fino alla fine dell’emergenza e dopo, tutto dovrà essere rateizzato per 10 anni. Il governo si riserva di rivedere lo scostamento del deficit che noi voteremo in Parlamento se ci garantiranno più risorse. Gualtieri ha detto che ci ragioneranno: vedremo quando convocherà i nostri esperti a via XX settembre».

Se non chiude tutto, il governo è irresponsabile?

«Nessuno ha la bacchetta magica, ma la cosa più sbagliata da fare è dare l’impressione di brancolare nel buio. Ci è sembrato che il governo non avesse le idee chiarissi me. lo ho detto “chiudere tutto per due settimane”. Loro temono un impatto troppo forte e io rispondo: “Sicuro che non dovrai farlo tra una o due settimane, quando il contagio sarà più diffuso e la misura meno efficace?» E loro? «Silenzio».

Avete proposto la nomina di un commissario modello Bertolaso con pieni poteri di intervento. Avete fatto un nome?

«No. Non è stato fatto nessun nome, ma l’identikit è chiaro. Deve essere una personalità forte, con poteri ordinamentali. Serve una persona abituata ad affrontare scenari complessi e soprattutto avulsa dalle dinamiche del consenso e dell’esposizione mediatica».

Un generale, un militare?

«Per me andrebbe benissimo, ma i profili possono essere diversi. A proposito, vorrei porre pure un problema di sicurezza».