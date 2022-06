Giorgia Meloni si lamenta della mascherina obbligatoria per votare, anche se non è così | VIDEO

Come uno dei tanti meme in cui si ironizza sul “tempismo” di Internet Explorer, con l’aggravante dell’essere – nella realtà – la leader del partito, che secondo i sondaggi, è il più amato dagli italiani (oltre al suo ruolo di deputata della Repubblica italiana). Perché Giorgia Meloni si è presentata al suo seggio elettorale romano – quindi esclusivamente per votare i cinque referendum Giustizia che non hanno raggiunto il quorum – protestando contro l’obbligo di mascherina, senza sapere che l’indicazione era una raccomandazione e non una imposizione.

Giorgia Meloni non sa che la mascherina al seggio elettorale non è obbligatoria. Ma se l’ultimo dei cittadini non conosce una delle milioni di leggi italiane, sicuramente dovrà pagare qualche sanzione perché non è ammessa l’ignoranza. pic.twitter.com/C8omPQmlg6 — Lu (@mikrousmagous) June 12, 2022

Giorgia Meloni e l’inutile protesta contro la mascherina per il voto

Davanti alle telecamere che hanno immortalato il suo ingresso a scuola, Giorgia Meloni esordisce protestando: “È una follia la mascherina al seggio”. Ma come è possibile? Tutti, ma proprio tutti, gli italiani erano a conoscenza di un fatto: giovedì 9 giugno, infatti, il Viminale aveva diramato una circolare in cui – di fatto – faceva decadere l’obbligo dell’uso del dispositivo di protezione individuale all’interno dei seggi, dandone solamente una “forte raccomandazione”. Nessun obbligo, dunque. E anche le persone vicine alla leader di Fratelli d’Italia glielo fanno notare. Ma lei, dopo aver sbottato, decide di indossare comunque la mascherina durante tutte le operazioni di voto. Ma Giorgia Meloni stava per compiere un’altra gaffe che avrebbe invalidato il suo voto.

Dopo aver votato sulle cinque schede, è andata – come da prassi – a imbucarle negli appositi “scatoloni”. Presa, però, dall’enfasi del momento fotografico, la leader di FdI stava per imbucare la scheda verde all’interno del contenitore di raccolta delle schede grigie. Poi, anche in questo caso, qualcuno le ha fatto notare l’errore, consentendole di non invalidare il suo voto.