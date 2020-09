Perché Giorgia Meloni è senza mascherina nel locale dove si prepara la pizza?

Giorgia Meloni si decide a mettere la mascherina, nonostante sia in un ambiente chiuso e dove si preparano alimenti, solo quando prepara la pizza. E se la toglie anche dopo per fare le foto. Tutti sanno infatti che il Coronavirus quando vede una macchina fotografica scappa

Giorgia Meloni sembrava aver imparato: il giorno stesso in cui si era parlato della sua visita alla SOP di Polignano senza mascherina aveva pubblicato un intero set fotografico in cui indossava il dispositivo anche quando non era necessario, all’aperto e a debita distanza da tutti. E invece no. La leader di Fratelli D’Italia poco fa ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una diretta di quelle “simpatiche” in cui si cimenta in un locale a Napoli nella preparazione della pizza:

Peccato che all’inizio del filmato la Meloni nonostante si trovi in un ambiente chiuso e nel quale vengono preparati degli alimenti preferisca rivolgersi verso la videocamera senza indossare niente. Mentre si vede benissimo che i pizzaioli presenti nel locale hanno correttamente la mascherina. Nei ristoranti anche i clienti la devono indossare quando non sono seduti al tavolo ma si alzano per quasiasi motivo. Solo quando si accinge a preparare la sua pizza Giorgia dice “mettiamo la mascherina”, come se entrasse in quel momento nella pizzeria. La Meloni prepara la sua bella pizza con il volto coperto. Ma non finisce qui. Quando porge la pizza appena sfornata ai fotografi invece di farsi immortalare con il capolavoro culinario mentre ha il dispositivo di protezione sul viso Giorgia dice leggiadra: “Un attimo che mi tolgo la mascherina e ne facciamo una”. Tutti sanno infatti che il Coronavirus quando vede una macchina fotografica scappa.