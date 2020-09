Giorgia Meloni dopo la figuraccia della Sop di Polignano ostenta la mascherina in visita all’azienda Peserico

Tre foto tre. Tutte con la mascherina in bella mostra. Guarda caso poche ore dopo la notizia della visita di Giorgia Meloni il 25 agosto alla Sop di Polignano in cui la leader di Fratelli D’Italia non aveva la mascherina oggi Giorgia pubblica le foto del tour all’azienda Peserico in Veneto

Tre foto tre. Tutte con la mascherina in bella mostra. Guarda caso poche ore dopo la notizia della visita di Giorgia Meloni il 25 agosto alla Sop di Polignano in cui la leader di Fratelli D’Italia non aveva la mascherina oggi Giorgia pubblica le foto del tour all’azienda Peserico in Veneto. La Meloni addirittura si fa un selfie lontano da tutto lo staff aziendale, ma neanche quando le sarebbe permesso, visto che si trova all’aperto e a debita distanza da tutti, si toglie il dispositivo per la foto:

E anche i lavoratori della Peserico, sullo sfondo nel selfie hanno tutti la mascherina. La Meloni deve aver imparato la lezione dopo essere stata beccata da Repubblica Bari tramite le foto alla Sop con uno dei top manager, Giuseppe L’Abbate, “Il post ricalca il motto caro al presidente degli Stati Uniti, Donald Trup: «Make Puglia and Polignano great again». Tradotto: “Facciamo la Puglia e Polignano di nuovo grandi”. Nelle foto ci sono anche il candidato governatore per il centrodestra, Raffaele Fitto, e il deputato e commissario regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato. Meloni, Fitto, Gemmato. Tutti senza mascherina. Tutti molto vicini l’uno all’altro”. La leader di FdI non se l’era messa neanche all’interno dello stabilimento. La Sop è un’azienda ortofrutticola, per cui oltre alle norme contro il Coronavirus sarebbe stato opportuno indossarla anche per una questione di igiene, visto che vengono preparati degli alimenti.