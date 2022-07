Diversi osservatori hanno definito “Fantozziane” le modalità che hanno portato prima alla crisi di governo e poi allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica: la giravolta di Conte che prima non vota la fiducia all’esecutivo sul Dl Aiuti e poi si mostra disponibile a proseguire l’esperienza di governo, l’appiattimento di Forza Italia sulla Lega nello strappo decisivo, la pantomima dei senatori “presenti non votanti” per consentire il raggiungimento del numero legale al momento del voto di fiducia a Palazzo Madama.

La campagna elettorale è appena iniziata e Giorgia Meloni ha già sbagliato il primo congiuntivo | VIDEO

E per calarsi ancor di più in un film di Paolo Villaggio arriva anche il “congiuntivo” sbagliato da Giorgia Meloni, forse troppo euforica visto che il suo sogno di andare a elezioni anticipate si è appena realizzato. “Siamo messi peggio di prima, non so cos’altro servi per dire tutto questo è stato fallimentare”, ha detto ai giornalisti commentando l’attuale stallo politico.



Una rivisitazione della lingua italiana che ricorda appunto la celebre partita di tennis tra Fantozzi e il ragionier Filini: “Allora ragioniere che fa, batti?”. “Ma mi da del tu?”. “Ma no, batti lei, è congiuntivo!”.