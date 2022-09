Giorgia Meloni difende Orban dopo la condanna dell'Ue: "L'Ungheria è democratica, lui ha vinto le elezioni"

Ieri l’Ue ha finalmente preso una posizione sull’illiberale Ungheria di Viktor Orbàn e lo ha fatto votando un rapporto di condanna al Paese, definito una “minaccia sistemica” ai valori fondanti europei. Il documento in questione è stato approvato con un’ampia maggioranza: 433 deputati si sono detti a favore, soltanto 123 hanno espresso parere contrario. Tra questi ultimi figuravano pure Ecr e Id, forze che raggruppano parlamentari della Lega e di Fratelli d’Italia, che quindi si sono opposti all’approvazione del documento. Oggi la leader di FdI Giorgia Meloni ha spiegato le motivazioni del voto contrario del suo partito a Radio Anch’io, su Rai Radio 1.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, esprimendosi sull’Ungheria di Orban e sul rapporto di condanna al Paese approvato ieri dal Parlamento Europeo, ha detto: “Noi parliamo di una realtà in cui tutti i partiti ungheresi si sono indignati per questo documento, anche quelli che si oppongono a Orban. Secondo voi è una dittatura davvero? La sinistra non mi pare che sia storicamente nazionalista eppure sono tutti d’accordo sul fatto che vivono questa vicenda come una discriminazione. Poi si può dire tutto e il contrario di tutto – ha aggiunto Meloni – ma Orban è un signore che secondo le regole della sua Costituzione ha vinto le elezioni più volte, con tutto il resto dell’arco costituzionale schierato contro di lui. Quindi è comunque un sistema democratico”. Poi, illustrando le motivazioni del voto contrario del suo partito, Meloni ha spiegato:

Per quel che riguarda il voto contrario di Fratelli d’Italia all’Europarlamento sull’Ungheria non più del tutto democratica, la ragione per cui non abbiamo votato quel documento è perché su queste questioni si deve esser molto puntuali, non si tratta di questioni politiche quando si parla di stato di diritto. Se si vota un documento contro l’Ungheria dove si dice che non deve prendere risorse dall’Europa, come fanno altri paesi, in un momento di difficoltà bisogna farlo circostanziando le accuse.

Immediata la replica su Twitter della capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, che in merito a quanto detto dalla leader di FdI ha scritto: “Le parole di Meloni preoccupano. Il Parlamento Europeo ha fatto quello che deve fare per salvare le regole della nostra democrazia. Da che parte sta la destra lo ha dimostrato ieri votando per difendere Orban e l’Ungheria dove i diritti basilari vengono calpestati. Noi siamo dall’altra parte”.