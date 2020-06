Giorgia Meloni e l’area del cerchio per i protocolli COVID-19

A leggere quello che scrive Meloni parrebbe che ci sia una clamorosa ingiustizia ai danni del pòro centrodestra che purtroppo l’arbitro non ha rilevato e la VAR se ne frega, signora mia. Eppure già da quel giorno qualcuno ha avuto qualcosa da obiettare rispetto al calcolo di Giorgia. Che però non ha tutti i torti, anzi

Qualche giorno fa Giorgia Meloni si è lamentata su Twitter perché a suo dire sono stati violati i protocolli nell’autorizzazione per la manifestazione del centrodestra del 4 luglio: “La prefettura autorizza solo 2000 persone in una piazza da 14mila metri quadrati: una ogni 7 metri quadrati. Seguendo quali protocolli? Perché gli stessi limiti non valgono quando manifesta la sinistra? Le mascherine sono diventate un bavaglio?”

In effetti, a leggere quello che scrive Meloni parrebbe che ci sia una clamorosa ingiustizia ai danni del pòro centrodestra che purtroppo l’arbitro non ha rilevato e la VAR se ne frega, signora mia. Eppure già da quel giorno qualcuno ha avuto qualcosa da obiettare rispetto al calcolo di Giorgia: anche se la leader di Fratelli d’Italia non ha pubblicato il dispositivo della prefettura, la cifra di 7 metri quadri è in effetti facilmente ricavabile da un semplice calcolo matematico. Questo:

C’è però da sottolineare anche altro. Ovvero che anche questo calcolo non torna precisamente.

E quindi secondo questo ragionamento, se la distanza tra due persone deve essere di 1,5 metri, non si può calcolare la distanza come se il raggio sia di 1,5 metri quadrati perché così la distanza ottenuta è il doppio. Per ottenere una distanza di 1,5 metri il raggio deve essere di 75 centimetri.

D’altro canto, il fatto che la stessa “regola” sia stata prima implementata e poi cancellata nelle spiagge fa pensare che non ci sia alcun complotto contro Meloni e che le stesse regole valgano per tutti. Anche se poi, in ogni tipo di manifestazione, non le rispetta nessuno.