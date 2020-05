Giorgetti: «I grillini? Questi ragazzi qua li bombano»

Cosa significa “bombare” qualcuno? Secondo il dizionario Garzanti della lingua italiana “bombare” significa “bere copiosamente”, mentre la sua versione transitiva, secondo lo slang, vuol dire «Fare sesso, farsi qualcuno. In forma riflessiva vuol dire anche assumere una dose eccessiva di alcol, pillole, ecstasy (origine: nord Italia)». Giancarlo Giorgetti viene appunto dal nord dell’Italia e oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dice esattamente questo a proposito dei grillini:

Onorevole Giorgetti, in aula gliene ha gridate di tutti i colori a Ricciardi. Anche parole non molto eleganti… Com’è finita? Ha fatto pace con i Cinque Stelle?

«Io mi sono chiarito con il capogruppo Davide Crippa». E con Luigi Di Maio in cortile cosa vi siete detti? Gli ha chiesto di richiamare all’ordine Ricciardi?

«Con Di Maio io vado sempre d’accordo». Sta scherzando o dice sul serio?

«No, non sto scherzando».

Il ministro degli Esteri ha compreso perché vi siete infuriati tanto con Ricciardi?

«Tutti han capito. Questi ragazzi qua li bombano… A quello gli parlavi, ma era come se non sentisse. Andava per conto suo». Salvini lasciando il Senato ha detto che «era tutto organizzato per coprire il fallimento delle misure del governo». E Meloni ha accusato il premier di aver concordato quelle parole con il deputato M5S. Condivide?

«Non so se era tutto organizzato. So che in questo momento qua uno può fare tutte le critiche che vuole. Ma è il modo che non va bene».

Ora, non per voler essere pedanti ma ad occhio sembrerebbe che Giancarlo Giorgetti abbia accusato “qualcuno” (chi?) di drogare o far ubriacare i deputati grillini e l’impressione che volesse dire esattamente questo è confermata dalla frase successiva (“A quello (Ricciardi, ndr) gli parlavi, ma era come se non sentisse”). Quindi adesso, a proposito di esternazioni esagerate e di offese, sarà molto interessante attendere le ulteriori spiegazioni di Giorgetti, che dovrebbe dire chi è che fa ubriacare o droga i grillini prima degli interventi. Oppure ammettere di aver detto una fregnaccia. Lo farà?

