Marco Travaglio e le verità sulla Regione Lombardia e il Coronavirus

Marco Travaglio sul Fatto oggi torna sull’incredibile sceneggiata messa su dalla Lega ieri alla Camera quando il deputato Riccardo Ricciardi ha ricordato i “piccoli” problemucci incontrati da Regione Lombardia nella gestione dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19.

Ieri, alla Camera, Ricciardi ha messo in fila fatti e dati incontestabili sulla Caporetto della Regione Lombardia e della sua “sanità modello”, record mondiali di contagi e morti da Covid-19: lo smantellamento della medicina territoriale; i tagli di 25mila posti letto in 20 anni; il dirottamento del 40% dei fondi pubblici alla sanità privata; gli scandali di Formigoni; le scemenze di Giorgetti al Meeting di Cl 2019 (“Chi ci va più dal medico di base? È finita quella roba lì”); la farsa del Bertolaso Hospital in Fiera ormai rinnegato dallo stesso padre e indagato dai pm; la famigerata delibera di Fontana & Gallera per trasferire i malati nelle Rsa, con strage di anziani incorporata.