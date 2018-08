Altro che spiaggia sul Tevere: a Monteverde c’è il geyser

Gli abitanti del quartiere Monteverde a Roma oggi si sono svegliati con un’attrazione degna di un parco acquatico. E tutto sotto casa. In via di Monteverde, all’angolo della chiesa di San Damaso una tubatura rotta ha causato la chiusura della strada nel tratto verso Pontebianco. I gruppi di territorio su Facebook raccontano di un getto violentissimo che arriva fino al quinto piano di uno degli stabili adiacenti. I vigili sono già sul posto in attesa dell’ACEA.

“Almeno chi è partito per le ferie non deve preoccuparsi di annaffiare le piante”, dicono nei gruppi di zona, mentre c’è chi si preoccupa per chi ha lasciato le finestre aperte in camera da letto e oggi si trova con la sveglia e la doccia in contemporanea.

Nuove frontiere dell’arte contemporanea, #Roma: voragine con Geyser, tecnica mista.

Aria che sta cambiando.#monteverde pic.twitter.com/DLkVaxCfWO — Nicola Zamperini (@nicolazamperini) 6 agosto 2018

Tra i residenti c’è chi racconta che l’ACEA è arrivata sul posto dopo ore dalla prima segnalazione.

EDIT: In relazione al guasto idrico riscontrato questa mattina in via di Monte Verde, altezza civico 6, Acea Ato 2 in una nota “precisa che i tecnici sono immediatamente arrivati sul posto per la chiusura del flusso idrico interrompendo il getto d’acqua. Le squadre sono al lavoro e il ripristino completo della fornitura idrica è previsto entro la giornata di oggi. Acea Ato 2 ha comunque predisposto anche il servizio sostitutivo in zona tramite un’autobotte a disposizione dei residenti”.

EDIT 2: La presidente del Municipio XII Silvia Crescimanno ha pubblicato un post su Facebook per elogiare vigili e ACEA sulla vicenda di Monteverde. Nei commenti non l’hanno presa benissimo:

Poi ne ha pubblicato un altro per parlare delle pompe idrovore ACEA appena attivate. Anche lì non è andata benissimo: