C’è sempre un motivo sui social per criticare l’aspetto di una donna e il modo in cui decide di mostrarsi in pubblico: per Chiara Ferragni il pretesto degli hater è quello che lei “è una mamma”. Ma si tratta per l’appunto solo di un paravento: basta ricordare come è stata commentata l’ultima interpretazione di Sarah Jessica Parker, troppo vecchia per essere ancora Carrie Bradshow, o ancora da noi quello che è successo a Mara Venier, rea di portare i capelli in un modo non gradito a dei signor nessuno. Questa volta è una ragazza giovane e bella a subire un trattamento simile, solo perché è stata vittima di uno dei più odiosi gesti che un uomo possa fare a una donna per impedirle di continuare la propria vita quando si rende conto di esserne stato tagliato fuori: è stata sfregiata con l’acido.

Gessica Notaro e la risposta definitiva a chi la critica per la foto troppo “sexy”

La storia di Gessica nell’aprile scorso ha iniziato un nuovo capitolo quando la Cassazione ha negato le concessione delle attenuanti a Edson Traveres, l’uomo che ha sfregiato Gessica Notaro, e che per questo è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione. Nella sentenza la motivazione è chiara: “Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta” di chi procura sfregi permanenti all’ex partner. Specie se le lesioni sono frutto di un piano ordito con “lucida preordinazione di mezzi e modi”. Ma sui social sono gli hater a non concederle attuenanti negandole di poter condurre la propria esistenza come meglio crede. Tutto per una foto ritenuta troppo sexy. Ma per fortuna l’ex concorrente non si è fatta intimidire e ha risposto a tono:

“A dire la verità quando non ero famosa pubblicavo foto molto più sensuali di questa. Poi ho dovuto smettere perché secondo la gente sciocca una vittima di violenza non può’ essere sexy e femmina. E siccome non posso essere doppiamente vittima a causa della vostra stupidità ho deciso che e’ ora che anche io mi mostri come desidero farlo, come tutte le altre ragazze di 30 anni. Anzi e’ stato proprio il mio fidanzato ad incoraggiarmi; detto ciò, con questo commento mi hai dato lo spunto di pubblicare anche le foto vecchie di quando non ero famosa ma facevo la modella ed ero molto più nuda di così, presto lo farò! Se la cosa ti da fastidio di consiglio di smettere d i seguirmi!

Una replica inoppugnabile, perché il tempo di essere vittime è passato.