George Soros e i soldi ai partiti

Qualche tempo fa Benedetto Della Vedova e Silvja Manzi, rispettivamente segretario e amministratrice di +Europa hanno ringraziato George Soros e sua moglie Tamiko Bolton per il finanziamento di 200mila euro. Oggi Repubblica in un articolo di Giovanna Vitale riepiloga i soldi delle donazioni (lecite) ai partiti e ai parlamentari. Tra i quali ci sono alcune sorprese.

Oltre al finanziere più odiato dai sovranisti, infatti, +Europa può contare su altre donazioni a cifra tonda: l’imprenditore Guido Maria Brera si è fermato a 30mila, l’ex generale Camporini a 10mila. Il record spetta al filantropo Usa Peter Baldwin: 100mila euro a +Europa, 260mila al segretario Della Vedova, 156mila a Carlo Romano, braccio destro di Bruno Tabacci. Ci sono anche nomi di insospettabili: come i 5mila euro donati nel 2018 da Guido Alpa, socio di studio del premier Conte, all’ex Guardasigilli pd Andrea Orlando.

Altri esempi:

Cristina Parodi, moglie di Giorgio Gori, tra 2017 e 2018 ha sborsato 200mila euro per la lista del sindaco di Bergamo ora a caccia del bis. L’amico fraterno Davide Parenti, autore delle Iene, gliene ha dati 180mila. Nel 2014, a finanziare la corsa europea della dem Alessia Mosca sono stati il padre Angelo (51mila euro) e il marito Andrea Rota (71mila).

Il caso più eclatante resta tuttavia quello di Berlusconi: per FI sorgente primaria di danaro. Ad alimentarla, però, non è soltanto Silvio — il patriarca che nell’ultimo lustro ha donato un centinaio di milioni — bensì la discendenza al completo, insieme ai soci di una vita. Tra il 2015 e il 2016 Marina e Pier Silvio hanno sborsato 200mila euro ciascuno, come l’ultimogenito Luigi e lo zio Paolo, mentre le sorelle Barbara ed Eleonora solo la metà. Non basta: Fininvest ha contribuito con mezzo milione dal 2014 a oggi.