Quaranta genitori di Pesaro sono indagati per non aver ottemperato all’ordine dei presidi di non portare i propri figli all’asilo in quanto non vaccinati o non in regola con l’iter burocratico. Lo riporta oggi il Resto del Carlino. L’accusa è di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e rischiano fino a 3 mesi di arresto e 206 euro di ammenda.

I 40 genitori indagati a Pesaro per le vaccinazioni

Per alcuni di loro, si ipotizza anche la violenza privata e le minacce nei confronti dei presidi. I quali, due mesi fa, a Pesaro, Gabicce e Gradara, hanno chiamato persino i carabinieri davanti ai nidi e alle scuole dell’infanzia per sbarrare gli ingressi ai bimbi non vaccinati. Ora i presidi hanno fatto altro, presentando alla procura un dossier per ogni famiglia che non ha ottemperato all’obbligo di lasciare a casa i propri bimbi fuori regola. Almeno una ventina le denunce presentate da alcuni dirigenti scolastici degli istituti di Pesaro e dintorni contro mamme e papà ‘no vax’, i quali non sono stati con le mani in mano e hanno fatto partire una quindicina di controquerele. Ma i numeri sono destinati a lievitare. Sul tavolo della Procura di Pesaro, starebbero per arrivare altre lettere. E sempre da entrambi i mittenti.

Pesaro è anche il luogo scelto un paio d’anni fa per la manifestazione contro la Legge Lorenzin al Parco Miralfiore nel luglio 2017. Tra gli interventi anche quello del dottor Diego Tomassone, nel frattempo finito sotto indagine da parte dell’Ordine dei Medici.