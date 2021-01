Gallera se la prende con le regioni che “hanno fatto la corsa” per vaccinare contro il Coronavirus

La Lombardia è fanalino di coda nella classifica delle regioni che hanno fatto più vaccini. Secondo la spiegazione fornita dall’assessore al Welfare Gallera in realtà la campagna vaccinale inizierà il 4 gennaio, perché il personale sanitario durante le festività natalizie ha usufruito di ferie bloccate per l’emergenza COVID. Ma come sempre Gallera ci mette del suo e in un’intervista alla Stampa se la prende con le altre regioni, che secondo lui hanno corso, come se non fosse un’urgenza vaccinare al più presto tutti, per dimostrare di essere più brave delle altre.

«Agghiacciante una simile classifica. Per non parlare di quelle regioni che hanno fatto la corsa per dimostrare di essere più brave di chissà chi. Noi siamo una regione seria. Partiamo domani con 6000 vaccinazioni al giorno nei 65 hub regionali. I conti facciamoli tra 15 o 20 giorni»

Invece la Lombardia, che è “una regione seria”, parte domani. Ma chi è che si mette in competizione con gli altri Gallera o le altre regioni? Perché se l’assessore ha l’animo in pace sapendo di aver agito al meglio accusa altri? Non sarà un tipico caso di coda di paglia? I sintomi ci sono tutti. Il vaccino forse non è stato ancora inventato, o forse Gallera NON lo ha ancora fatto.