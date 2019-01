Fabio Gaiatto, il trader di Portogruaro da quattro mesi in misura cautelare per la mega truffa del Forex e, da ultimo, le estorsioni aggravate dal metodo mafioso ai danni dei suoi ex collaboratori in Croazia, finisce nei guai anche per i casalesi. Una lettera firmata da un ex collaboratore – che ha smentito di esserne l’autore – insinuava un legame tra il clan dei Casalesi, alcuni imprenditori veneti e la Venice Investment Group, l’azienda che ha permesso di portare il mito di Madoff fino nel profondo Veneto.

Fabio Gaiatto, la Venice Investment e i Casalesi

La lettera, di cui parla oggi Il Gazzettino, è stata scritta al computer e firmata con una penna di colore blu usando il nome di un ex collaboratore di Gaiatto che, contattato telefonicamente, l’ha disconosciuta. «Non è la mia calligrafia», ha assicurato. Nella missiva si parla del trader di Portogruaro ed è datata maggio, quando nulla sulla vicenda era ancora trapelato sui giornali. Gaiatto nell’interrogatorio del 27 aprile ha fatto il nome di Gennaro Celentano, arrestato dalla Direzione Antimafia di Napoli. Proprio Celentano è indagato per estorsione nei confronti della commercialista croata di Gaiatto.

I giudici si domandano chi potesse sapere delle frequentazioni di Gaiatto e come sia possibile che nella lettere si facciano nomi e somme di denaro e pagamenti andati nelle tasche di altri personaggi: l’intento sembra anche essere quello di alleggerire la posizione del Madoff di Portogruaro. La lettera indica tre nomi che facevano girare i soldi e di contanti provenienti da armi e droga, oltre che di riciclaggio. E afferma che Gaiatto ha consegnato soldi a tre veneti nel giugno 2017 (36 milioni di euro) e ai Casalesi (22 milioni). Un modo per sviare le indagini, o c’è qualcosa di vero?