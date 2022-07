“Fine della citazione, ripeti la frase”: la gaffe di Biden mentre legge il gobbo | VIDEO

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incappa in un gaffe mentre annuncia di aver firmato un ordine esecutivo che tutela il diritto all’aborto nel Paese dopo la sentenza della Corte Suprema sul caso Roe vs Wade. Il titolare della Casa Bianca ha infatti letto quello che c’era scritto sul “gobbo”, incluso il suggerimento: “Fine della citazione, ripeti la frase”.

Biden gets stumped by the teleprompter: “End of quote. Repeat the line.”

pic.twitter.com/wMC5jDmHlZ

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 8, 2022