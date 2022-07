L’ordine esecutivo firmato da Biden sul diritto all’aborto negli Stati Uniti

La risposta della Casa Bianca a quanto deciso lo scorso 24 giugno fa dai giudici della Corte Suprema americana è arrivata oggi. Il Presidente degli Stati Uniti ha, infatti, firmato un ordine esecutivo per garantire a tutte le donne sul suolo statunitense il diritto all’aborto. Una mossa che, dunque, restituisce – seppur solo parzialmente – tutte quelle garanzie (a partire dall’accesso alle cure, ai medicinali e alle terapie, fino ad arrivare alla privacy) alle donne che decidono di interrompere una gravidanza.

Aborto negli Stai Uniti, Joe Biden firma un ordine esecutivo

“Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione né dalla storia. La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata. Non possiamo permettere che una Corte Suprema fuori controllo ci tolga i nostri diritti”. Queste le parole pronunciate da Joe Biden immediatamente dopo aver firmato quell’ordine esecutivo tanto atteso dopo oltre due settimane di polemiche per la decisione presa dalla Corte Suprema a stelle e strisce.

Perché la cancellazione degli effetti della sentenza “Roe vs. Wade” a livello nazionale, aveva provocato tantissime proteste. I giudici, di fatto, avevano cancellato l’aborto dall’elenco dei diritti costituzionalmente riconosciuti negli Stati Uniti. Subito dopo la sentenza, dunque, l’intero Paese si è ritrovano nel bel mezzo di una legislazione non uniforme: in vigore, infatti, sono rientrate tutte quelle norme statali (e quasi il 50% degli Stati che compongono gli USA hanno norme federali molto stringenti sull’interruzione di gravidanza).

Ma cosa accade con un ordine esecutivo?

Con la firma di oggi di Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti dà un indirizzo alle politiche esecutive alle varie agenzie del Governo federale americano. E come spiegato dalla stessa Casa Bianca nella nota che ha accompagnato la notizia della firma da parte del Presidente

“Con l’ordine, il presidente darà istruzioni al dipartimento della Sanità di adottare maggiori misure per garantire l’accesso alle pillole abortive autorizzate dalla Food and Drug Administration, l’accesso all’assistenza medica di emergenza per le donne incinta e per chi ha aborti naturali e rafforzare l’accesso ai sistemi di contraccezione”.

Il tutto in attesa di una legge approvata dal Congresso per codificare l’aborto a livello Nazionale. Un passaggio che sarebbe molto più rapido (anche rispetto allo stato precedente alla sentenza della Corte Suprema) ed efficace per far tornare vigente a tutti gli effetti quel diritto in tutto il Paese.

