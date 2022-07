La fiamma tricolore del logo di Fratelli d’Italia, eredità del simbolo dell’Msi, al centro tra un enorme manifesto della X Mas – miticizzata dai neofascisti italiani per l’indottrinamento ideologico degli uomini che la componevano – e una foto del suo comandante, Junio Valerio Borghese, autore del golpe (fallito) del 1970. Fa discutere lo scatto che proviene dalla sede del partito di Civitavecchia, nella quale si vedono i consiglieri di Fratelli d’Italia Fabiana Attig, Vincenzo Palombo e Giancarlo Frascarelli, assieme all’esponente locale del partito Paolo Iarlori.

Nella sede di Fratelli d’Italia a Civitavecchia, circolo dedicato a Giorgio Almirante, appesi poster e vessilli della Xª Flottiglia MAS con la foto del golpista Borghese. #matrice pic.twitter.com/77may94qk4 — Alekos Prete (@AlekosPrete) July 27, 2022

Meloni lo sa che nella sede di Fratelli d’Italia a Civitavecchia ci sono manifesti della X Mas e di Valerio Borghese?

Quest’ultimo, dirigente della società in house del comune Civitavecchia Servizi Pubblico, è stato anche segretario del circolo dedicato a Giorgio Almirante in cui è ambientata la scena dalle trame nere. Ritratto in diversi scatti social insieme a Giorgia Meloni, Ialori ha militato in Forza Nuova fino al 2017. Nei suoi scatti estivi, per sottolineare qualora ce ne fosse bisogno la sua ideologia, lo si vede al mare mentre indossa la croce celtica.

In una nota il segretario romano e deputato del Pd, Andrea Casu, ha condannato quanto visto: “Nella sede di Fratelli d’Italia a Civitavecchia manifesti della X Mas e croci celtiche al collo. Non permetteremo a chi continua a guardare indietro verso le pagine più buie del nostro passato di guidare il futuro dell’Italia democratica”. Stando ai sondaggi però Fratelli d’Italia è ancora il partito preferito degli italiani, e qualora la coalizione di centrodestra riuscisse a ottenere la maggioranza in Parlamento sarebbe proprio Giorgia Meloni a diventare presidente del Consiglio, come sancito questa mattina nel vertice di centrodestra con gli “alleati” Salvini e Berlusconi.