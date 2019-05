Il capo della polizia spiega che Salvini in divisa è un gesto d’affetto

Franco Gabrielli, capo della polizia, rilascia oggi un’intervista a Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera per difendersi dalle accuse di “favoreggiamento politico” nei confronti del ministro degli interni dopo il sequestro dello striscione di contestazione a Salerno e, soprattutto, l’indegna scenetta del sequestro del telefonino: l’intera intervista rappresenta una difesa d’ufficio delle posizioni del ministro.

Ovvero, Saviano. Ma Gabrielli dice pure che è contento se il ministro indossa la divisa della polizia:

Ma al di là degli ordini illegittimi, come può non essere un problema un politico che indossa la giacca della polizia mentre fa i suoi comizi di partito?

«Questa della divisa mi sembra davvero una polemica pretestuosa. Lei crede davvero che il ministro abbia bisogno di indossarla per dimostrare a tutti di essere l’autorità politica nazionale di pubblica sicurezza? Lo è per legge, non per come si veste».

Appunto. Allora perché lo fa?

«Preferisco leggerlo come un segno di attenzione nei nostri confronti. E se c’è un problema di opportunità che lui non ha ritenuto di porsi, non sono io a doverglielo porre. Del resto mi pare che da qualche tempo non se ne parla più, e lui non indossa le nostre giacche. Ma non posso accettare che pure questa questione venga utilizzata per sostenere che la polizia è asservita al ministro leghista, perché è falso».