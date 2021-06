La vera storia della “follia francese” che accusa la Nazionale italiana di razzismo

Era già accaduto con il caso-non caso del bacio “senza consenso” di Biancaneve e ora la storia si ripete: si dà adito a 4/5 tweet scritti in lingua francese per fare di tutta l’erba un fascio

Per comprendere al meglio la vera storia della “polemica” dei francesi contro Nazionale italiana dobbiamo fare un passo indietro e ricordare come nel Bel Paese, solo qualche settimana, si è creato un vero e proprio pandemonio mediatico basato sul nulla. All’epoca il tema era quello del “bacio senza consenso” di Biancaneve: una storia nata dal nulla (e che non aveva, ha e avrà alcun riverbero sulla favola) cavalcata dai media per criticare il tanto contestato “politicamente corretto”. Ed ecco che, con quelle stesse modalità, la stampa nostrana ha deciso di dare vita a una polemica – di fatto – inesistente con i nostri vicini d’Oltralpe.

Francesi contro nazionale italiana, la vera storia delle accuse di razzismo

A cavalcare la polemica sono state alcune testate di destra. Il primo parlare dei francesi contro Nazionale italiana è stato “Il Primato Nazionale”, testata di CasaPound che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Poi, il filo sovranista è stato tirato da un quotidiano ben più letto, anche grazie alla condivisione social fatta da Matteo Salvini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)

Ma veramente i francesi, tutti i francesi, si sono scagliati contro le convocazioni fatte dal nostro cittì Roberto Mancini accusando l’Italia di essere un Paese razzista (anche nel calcio)? La verità è ben diversa e il caso non sussiste. Le due testate sovraniste che hanno cavalcato la vicenda, infatti, fanno riferimento a “ben” cinque (5) tweet scritti in lingua francese in risposta a un post pubblicato (sempre su Twitter) dal profilo della Nazionale italiana in lingua francese. Un profilo sconosciuto ai più e con meno di 2.100 follower (tanto per far capire la portata della nicchia su cui è stata costruita questa assurda polemica).

Cinque tweet su cui è stata montata – ad arte – la narrazione dei francesi contro Nazionale italiana per le convocazioni fatte da Roberto Mancini. Il tutto cavalcato, ma questa non è una novità, anche dalla politica con Matteo Salvini – e chi cura la sua comunicazione social – che ha condiviso un articolo che si basava sul nulla. Eppure questa vicenda ha provocato grande irritazione a una settimana dal via dei Campionati Europei.