Le priorità di Salvini: Biancaneve e il bacio senza consenso

“Di censura in censura, si arriva al ridicolo. Qui ad essere aggredito, oltraggiato e discriminato è… il buonsenso! Viva la Libertà, viva il Principe Azzurro e Biancaneve”

Il Ddl Zan no, ma Biancaneve sì, questa è una priorità. Ora il leader della Lega Matteo Salvini interviene anche sulla polemica che riguarda Biancaneve. Ebbene sì, avete letto bene: Biancaneve e i sette nani. Chi non lo ha visto? Si tratta di uno di quei cartoni con cui diverse generazioni son cresciute, una storia di riscatto di una ragazza, che riceve il bacio dal Principe azzurro. Negli ultimi giorni è montata una polemica dal sapore tutta americana: il bacio del Principe che salva Biancaneve è legittimo? Alla fine lei era lì sdraiata a dormire. E lui non le ha chiesto permesso. Ognuno ha la sua idea: e la ha anche Salvini, che è intervenuto anche su questo.

‘Di censura in censura, si arriva al ridicolo. Qui ad essere aggredito, oltraggiato e discriminato è… il buonsenso! Viva la Libertà, viva il Principe Azzurro e Biancaneve”. Ha detto Matteo Salvini intervenendo sulla polemica che arriva dagli Usa sulla nuova attrazione presentata all’interno del più celebre parco divertimenti del mondo, Disneyland, dal tema ‘Snow White’s Scary Adventure’, presentata al pubblico durante la riapertura dopo il lockdown la scorsa settimana. A riportare la notizia è il sito Entertainment Weekly.

La polemica di Biancaneve

A finire nel mirino il bacio ”non consensuale” che il Principe Azzurro dà a Biancaneve all’interno della giostra che è una sorta di viaggio all’interno della fiaba di Biancaneve che ha come finale della corsa la stessa scena del famoso film d’animazione: il bacio del Principe a Biancaneve mentre lei dorme.

A scatenare la polemica il San Francisco Gate che ha scritto che ”il nuovo gran finale di ‘Snow White’s Scary Adventure’ è il momento in cui il principe trova Biancaneve addormentata sotto l’incantesimo della Regina Cattiva e le dà il bacio del vero amore per liberarla dall’incanto. Un bacio -scrive ancora il San Francisco Gate- che lui le dà senza il suo consenso, mentre lei dorme. Un bacio che può essere di vero amore solo una persona sa che cosa sta succedendo”.