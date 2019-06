Francesca Verdini e il mistero della terza mano di Salvini

Nei giorni scorsi ha suscitato molto riderone su Internet questa foto che immortala Francesca Verdini e Matteo Salvini in strada. Dallo scatto infatti sembrerebbe che il ministro sia dotato di tre braccia per avvolgere meglio (come il lupo cattivo di Cappuccetto Rosso) la fidanzata. Una infatti servirebbe a tenere sottobraccio la figlia di Verdini, l’altra per tenerla per mano e la terza si troverebbe invece a riposo, pronta a reagire in caso di attacco del Piano Kalergi (no, scherziamo).

Si tratta però di un’illusione ottica. In realtà la mano che sta sul braccio di Francesca è sua e la ragazza si sta sorreggendo come qualche volta càpita di fare in questi casi. Salvini quindi non ha tre mani. Almeno per ora.

