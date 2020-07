Francesca Pascale, Marta Fascina e Berlusconi che adesso si diverte un po’ meno

Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano oggi decide di spargere un po’ di pepe nelle relazioni di Silvio Berlusconi, raccontando una presunta differenza tra Francesca Pascale e l’attuale fiamma Marta Fascina. Lo spunto è il ritorno di Berlusconi a Villa Certosa nelle foto del settimanale Gente e le ancora presunte antipatie tra Pascale e Marina Berlusconi:

Lei con Veronica non si è mai incrociata. La Fascina, molto silenziosa e sempre al suo posto, è tutto il contrario e per questo è apprezzata dalla famiglia, soprattutto da Marina, che è stata la vera artefice della defenestrazione di Francesca. Berlusconi e Pascale non si vedono da tempo. Pare che Marina abbia posto il divieto assoluto. Forse perché, come racconta qualcuno, magari teme un ritorno di fiamma. La 35enne napoletana, nel frattempo, è stata da poco paparazzata a Sabaudia con quella che si vocifera essere una sua grande amica: la cantante Paola Turci. “Si frequentano dall ’autunno scorso… ”, sussurra una fonte.

Pascale continua a godere di tutti i benefit: la villa, le auto, la scorta, un fisso mensile. Ma tra settembre e ottobre potrebbe arrivarle il benservito, ovvero lo sfratto da Villa Maria. “Finché lei è nei paraggi, Marina teme che il padre possa ricascarci”, si sussurra dalle parti di Arcore. Perché proprio per il suo carattere esuberante, Silvio con Francesca si divertiva. Adesso un po’ meno.