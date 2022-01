L’europarlamentare ex leghista Francesca Donato voleva dimostrare con alcuni calcoli che i vaccini non prevengono la morte per Covid, ma i suoi conti mostrano l’esatto contrario

Voleva dimostrare che i vaccini non hanno contribuiti a ridurre il numero di morti per Covid, ma è finita col far sapere a tutti che dovrebbe tornare il prima possibile tra i banchi di scuola per tornare a studiare la matematica di base: Francesca Donato, europarlamentare eletta con la Lega, poi fuoriuscita dal partito dopo la fiducia al governo Draghi, spesso agli onori delle cronache per le sue posizioni complottiste e antivacciniste, su Twitter ha tentato goffamente un’analisi dei dati arrivando ad una conclusione totalmente contraria rispetto all’evidenza: “Ieri, 18/01/2022, con quasi 90% Italiani inoculati:228.123 contagi e 434 morti. Un anno fa, 18/01/2021, senza Pfizer, Moderna ecc: 8.824 contagi e 377 morti. Fine anche della favola che grazie al vaccino abbiamo ridotto i morti”, ha scritto.

Ieri, 18/01/2022, con quasi 90% Italiani inoculati:

– 228.123 contagi

– 434 morti.

Un anno fa, 18/01/2021, senza Pfizer, Moderna ecc:

– 8.824 contagi

– 377 morti.

Fine anche della favola “grazie al

vaccino abbiamo ridotto i morti…” — Francesca Donato (@ladyonorato) January 19, 2022

I calcoli di Francesca Donato che dimostrano (involontariamente) l’efficacia dei vaccini

Il suo ragionamento parrebbe sbagliato anche a un ragazzino delle medie che inizia ad approcciare al concetto di proporzione. Non basta infatti arrivare alla conclusione che il numero di morti sia più alto per stabilire che il vaccino non funziona: i contagi accertati oggi sono circa 26 volte di più di quelli di un anno fa, eppure il numero di morti è superiore soltanto di una cinquantina di unità. Volendo porre la questione sul mero piano matematico, semplificandola al massimo, senza i vaccini oggi dovremmo avere in proporzione circo 9.800 morti al giorno. Calcoli come detto banalissimi ma che forse sono troppo complessi per Francesca Donato, che credeva di trovare un appiglio per le sue assurde tesi ma ha trovato una calcolatrice a sbarrarle la strada. La sua gaffe ricorda quella di Diego Fusaro, che lo scorso 26 dicembre mise a confronto il numero di tamponi processati e quello dei positivi cadendo esattamente nello stesso errore di Donato.