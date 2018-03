Francesca Barra: la rettifica al Fatto sull’iscrizione all’ODG (e le minacce a Selvaggia Lucarelli)

Selvaggia Lucarelli il primo marzo scorso ha scritto sul Fatto un ritrattino niente male di Francesca Barra, neocandidata del Partito Democratico dopo il quale, ha raccontato la stessa Lucarelli su Facebook, si è scatenata una ridda di “telefonate sue e del compagno (si è candidato pure lui?) a direttore e giornalisti esterni, minacce di querele, mail con in copia visibile TRE presidenti dell’ODG, tweet isterici poi cancellati (che conservo), una roba di un’arroganza mia vista prima”. Oggi Il Fatto Quotidiano pubblica (con replica) una richiesta di rettifica della stessa Francesca Barra:

Vi chiedo la rettifica della notizia scritta dalla signora Selvaggia Lucarelli il 28 febbraio, che potrete e potevate verificare direttamente con l’Ordine dei Giornalisti. Sono regolarmente iscritta e non sono mai stata radiata. Per tutte le altre inesattezze ne discuteremo in sedi opportune.