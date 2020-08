La foto della defunta che fa il dito medio è vera

In questi giorni sui social è circolata la foto di un manifesto funebre in cui una donna anziana, rinominata affetuosamente nonna Irma, era rappresentata non con la solita immagine ma in una posa insolita. La defunta mostrava il dito medio.

Chi si è chiesto se fosse uno scherzo ora può avere una risposta: l’ANSA riporta quello che è stato ricostruito dalla stampa locale; il manifesto ha fatto la sua comparsa a Sapadarolo nel Riminese e non ha mancato di attirare l’attenzione. Sono stati proprio i parenti più prossimi della signora Irma a scegliere l’immagine del ‘pregato’, affisso in diversi quartieri, una figlia e due nipoti che hanno spiegato di avere individuato proprio quella fotografia per rappresentare al meglio la personalità e il carattere della madre e nonna, definita una donna dalla grande apertura mentale ed un tipo originale. Le ceneri della donna riposeranno al cimitero di San Maria in Cerreto, dove si trova l’altra figlia e, spiegano i familiari, per la lapide funeraria verrà utilizzata la stessa foto del manifesto. Nonna Irma per sua volontà ha avuto un funerale laico.

foto da MATTI DI Rimini

