Federico Fashion Style sul traghetto con la febbre (e nessuno ha controllato)

Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, è uno dei tanti personaggi famosi che si è ammalato di COVID-19. Presenta dei sintomi come febbre, tosse, dolori muscolari e articolari e muscolari. E non sente né odori né sapori. Spiega ad Agorà Rai di essere partito dalla Sardegna con la febbre, anche se aveva fatto un test sierologico risultato negativo, e di non essere stato controllato: “Ho fatto il test sierologico in Sardegna perchè non mi sentivo bene, avevo un po’ di febbre ma è risultato negativo. Ma la febbre una volta arrivato a Roma continuava e ho fatto subito il tampone che è risultato positivo”. Il parrucchiere spiega di non aver frequentato discoteche perché in vacanza con una bambina e assicura di aver messo la mascherina nei luoghi pubblici anche se “al ristorante e al bar la mascherina te la togli”. L’aspetto più inquietante però è la mancanza dei controlli. Secondo Federico Fashion Style non ce ne erano sull’isola, dove in pochi indossavano le mascherine, e neanche sul traghetto e all’arrivo a Civitavecchia: insomma è potuto salire sul traghetto con la febbre mettendo a rischio molte persone. E se lo ha fatto lui è probabile che non sia stato l’unico.

Federico Lauri aveva raccontato di essere malato due giorni fa su Instagram: “Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… Ho contratto il Covid-19, ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi. Non sono sparito da due giorni -racconta- ma sono tornato a Roma dopo le vacanze in Sardegna e come sapevate avevo fatto il test sierologico ed era negativo. Ma siccome non mi sentivo molto bene e allora ho deciso di fare il tampone ed è risultato positivo”. L’hairstylist descrive i sintomi che avverte: “Ho la febbre, sintomi un po’ strani, un po’ di spossatezza, mi gira tanto la testa, ma è superabile -spiega- Sono a casa in isolamento assoluto”.

